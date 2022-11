Massimiliano Alvini, allenatore della Cremonese, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Milan

Massimiliano Alvini, allenatore della Cremonese, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Milan.

PAROLE – «Domani giochiamo contro una grandissima squadra, è logico per noi domani giocare in modo diverso dal punto di vista tecnico-tattico. Non possiamo regalare certe situazioni che stiamo sbagliando. La vittoria non è arrivata per questo.In uno contro uno il Milan ti viene a prendere e dobbiamo capire come giocarcela in attacco, se con una punta o due».

ASSENZE – «Non ci saranno Radu, Dessers che ha ancora a che fare con la contusione avuta contro l’Udinese e Ascacibar per il problema accusato prima della sfida di Salerno.Abbiamo un problema con Lochoshvili, che contro la Salernitana ha preso una botta cadendo sulla panchina».

SALVEZZA – «Non sono mai stato tranquillo in 22 anni di carriera. Come posizione credo fortemente che a giugno la Cremo con Alvini si salverà. In rosa ci sono tanti giocatori nuovi e stranieri, la loro crescita passa nel dettagli e nei particolari».

L’articolo Cremonese, Alvini: «Milan? Domani giochiamo contro una grandissima squadra» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG