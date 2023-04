Le parole di Ariedo Braida, consigliere strategico della Cremonese, sul ritorno della semifinale di Coppa Italia

Ariedo Braida, consigliere strategico della Cremonese, ha parlato a Radio 24 della sfida contro la Fiorentina.

PAROLE – «Siamo arrivati in semifinali e va bene, dai. Quel che viene, viene. Bisogna avere il coraggio e l’umiltà di ammettere che a volte incontri delle squadre che sono più forti e che è giusto che vincano. Abbiamo perso in casa 2-0, se riusciremo a fare un miracolo ben venga, ma è molto difficile. Nel calcio tutte le gare iniziano 0-0 e non si sa come finiscono, però è evidente che la Fiorentina è molto più forte di noi e lo dimostra nel percorso fatto fino ad oggi. Noi con tutte le nostre forze siamo riusciti ad arrivare lì e pazienza, dai. Quel che arriva, arriva. Speriamo di fare un miracolo».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG