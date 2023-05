Ariedo Braida, dirigente della Cremonese, ha parlato alla conferenza stampa di presentazione della XXI edizione del Memorial Niccolò Galli

PAROLE – «Retrocessione? Passiamo dal sacro al profano. Bisogna accettare il verdetto del campo, il calcio funziona così. Le cose non sono andate nel verso giusto e quindi c’è la speranza di poter ripartire nella prossima stagione. Tre italiane in tre finali europee? Il calcio italiano veniva un po’ bistrattato a livello internazionale, invece quest’anno abbiamo una nostra finalista in tutte le competizioni. Complimenti, perché stiamo facendo bene e ciò significa che il nostro calcio non è poi così tanto male come alcuni vogliono farci credere. Spero che questo sia di buon auspicio per il futuro».

