José Luis Mendilibar, allenatore del Siviglia, ha parlato in conferenza stampa dopo l’infortunio di Oliver Torres in campionato

PAROLE – «Penso che non sia niente, l’ha detto lui stesso. Si è fermato in tempo. Abbiamo dieci giorni prima di quella finale con la Roma. Jesus Navas? Cerco di fare in modo che chi gioca sia al cento per cento, che non abbia problemi. In questo modo sarà più difficile che si infortunino. Se mercoledì tolgo molti di quelli che hanno giocato oggi e, di nuovo, li tolgo sabato prossimo, è normale che si infortunino. Oggi Jesus, la brutta sensazione che ha avuto oggi, deve essere stata perché era spaventato dal calcio e perché pensava alla possibile finale. Questo è il calcio e ci si può infortunare giocando o allenandosi. Alla fine, devi competere. Penso che si debba competere davvero. Se si fa solo finta di competere, è allora che ci si infortuna».

