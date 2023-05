Daniele Adani, ex giocatore, ha parlato della finale di Champions League tra Inter e Manchester City. Le dichiarazioni

Daniele Adani, ex giocatore, ha parlato della finale di Champions League tra Inter e Manchester City alla conferenza stampa di presentazione della XXI edizione del Memorial Niccolò Galli.

ITALIANE IN EUROPA – «La Fiorentina se la giocherà alla pari, perché ci è arrivata dominando e ruotando. Deve preparare la finale col West Ham con grande autostima. In Champions l’Inter troverà la squadra più forte del mondo come avversaria, il Manchester City di Pep Guardiola, ma ha dei mezzi e una condizione che le permette di trovare performance importanti. I nerazzurri partono sfavoriti, ma hanno la rosa più forte del campionato insieme alla Juve e arrivano a questa sfida nel momento migliore del biennio Inzaghi. Anche la Roma parte sfavorita, ma credo che abbia un fuoriclasse nella lettura e nella strategia come Mourinho, uno che riesce a fare accadere delle cose che durante la partita sono impensabili».

