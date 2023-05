Le parole di Michele Castagnetti, centrocampista della Cremonese, prima del calcio d’inizio della sfida contro lo Spezia

Michele Castagnetti ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio della sfida della Cremonese contro lo Spezia. Di seguito le sue parole.

«È una partita da dentro o fuori, ma è inutile caricarla di aspettative prima perché possono solo ingannare. Pensiamo solo a giocare e provare a portare a casa la posta in palio. Non c’è stato tempo per dirci qualcosa, ma penso che il momento sia buono, abbiamo acquisito consapevolezza e questa è la formula migliore».

