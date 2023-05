Le parole di Junior Messias, attaccante del Milan, dopo la vittoria dei rossoneri contro la Lazio

Junior Messias ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la vittoria del Milan sulla Lazio. Di seguito le sue parole.

UMORE NELLO SPOGLIATOIO – «Siamo già concentrati, ci aspetta una sfida importante, la più importante dell’anno. C’è poco da festeggiare dobbiamo pensare alla prossima».

COME STA – «Cerco sempre di dare il massimo, con un po’ di stanchezza anche perché non era facile con questa temperatura. Mi metto a disposizione del mister, a metà partita o per tutta la partita. Manca ancora un po’, lo sente il fisico perché siamo a fine stagione».

LEAO – «Mi ha detto che sta bene, che non c’è niente di serio».

GRUPPO – «Chi gioca deve dare il massimo. Noi siamo un gruppo unito. Chi va in campo dà tutto per la squadra, per questo l’anno scorso abbiamo vinto lo Scudetto. È la nostra forza».

