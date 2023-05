Tutte le novità sulle condizioni fisiche di Cyriel Dessers, attaccante della Cremonese, per il finale di stagione

Di seguito il comunicato della Cremonese con un aggiornamento sulle condizioni fisiche di Dessers.

COMUNICATO – Allenamento pomeridiano per la Cremonese al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”. I grigiorossi, esaurita la fase dedicata all’attivazione muscolare svolta in palestra, si sono portati sul campo numero 4 per proseguire nel programma di lavoro con esercitazioni sul possesso palla, partite a tema, partita su metà campo. Attività differenziata per Chiriches (affaticamento muscolare) e Benassi, che sta recuperando da una contusione. Dessers (tendinopatia) prosegue nel ciclo di terapie presso una struttura specializzata. Domani allenamento alle ore 11.

