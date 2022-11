Allo Zini, il match valido per la 14ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Cremonese e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo Zini, Cremonese e Milan si affrontano nel match valido per la 14ª giornata della Serie A 2022/23.

Cremonese-Milan 0-0 MOVIOLA

1′ INIZIO PARTITA – Primo pallone giocato dalla formazione rossonera.

9′ OCCASIONE MILAN – Tiro dalla distanza di Brahim Diaz che termina centrale e tra le braccia di Carnesecchi.

16′ OCCASIONE MILAN – Tiro da fuori di Origi che termina alle stelle.

19′ OCCASIONE MILAN – Tiro cross di Origi che termina largo e che non crea pericoli alla difesa della formazione di casa.

23′ GRANDE OCCASIONE MILAN – Cross in mezzo di Messias per Brahim Diaz che arriva in scivolata ma la palla si alza sopra la traversa.

25′ GRANDE OCCASIONE MILAN – Incornata di Rebic da pochissimi passi che termina larga.

29′ OCCASIONE CREMONESE – Cross di Escalante che viene spazzato dalla difesa rossonera.

33′ GRANDE OCCASIONE MILAN – Grandissimo pallone di Bennacer per il taglio di Tonali: Vasques salva tutto anticipando Origi.

34′ GRANDE OCCASIONE MILAN – Conclusione di Junior Messias, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, che termina larga.

36′ GRANDE OCCASIONE MILAN – Incornata di Thiaw e grande parata di Carnesecchi che nega il vantaggio rossoneri.

40′ GRANDE OCCASIONE MILAN – Conclusione di Junior Messias e respinta di Carnesecchi con i pugni.

45′ FINE PRIMO TEMPO – Finiscono i primi 45 di gioco con il risultato di 0 a 0.

46′ INIZIO SECONDO – Primo pallone della ripresa giocato dalla formazione di casa.

47′ AMMONITO GHIGLIONE – Fallo del calciatore della Cremonese su Diaz che viene sanzionato con il cartellino giallo.

52′ OCCASIONE MILAN – Colpo di testa di Tonali che termina centrale.

56′ GOAL MILAN – Divock Origi vince un rimpallo e sblocca il match con una grande rete.

57′ GOAL ANNULLATO – L’arbitro, grazia all’ausilio del VAR, annulla il gol per fuorigioco: l’attaccante belga era in posizione di offside.

60′ DOPPIA SOSTITUZIONE MILAN – Escono Origi e Thiaw ed entrano Leao e Kalulu.

62′ DOPPIA SOSTITUZIONE CREMONESE – Escono Ghiglione e Afena-Gyan ed entrano Sernicola e Buonaiuto.

Migliore in campo: a fine partita PAGELLE

Cremonese-Milan 0-0: tabellino e marcatori

AMMONITI: 47′ Ghiglione (Cremonese)

CREMONESE (3-4-2-1): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Ghiglione, Escalante, Castagnetti, Valeri; Afena-Gyan, Meité; Ciofani. A disposizione: Acella, Baez, Buonaiuto, Hendry, Lochoshvili, Milanese, Ndiaye, Okereke, Pickel, Quagliata, Saro, Sarr, Sernicola, Tsadjout, Zanimacchia. Allenatore: Alvini.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Thiaw, Gabbia, Tomori, Ballo-Tourè; Bennacer, Tonali; Messias, Diaz, Rebic; Origi. A disposizione: Adli, Bakayoko, De Ketelaere, Gabbia, Jungdal, Kalulu, Krunic, Lazetic, Mirante, Leao, Pobega, Vrackx. Allenatore: Pioli.

ARBITRO: Rapuano

L’articolo Cremonese Milan 0-0 LIVE: il VAR nega la rete ad Origi proviene da Calcio News 24.

