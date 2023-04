La sfida tra Udinese e Cremonese è importante anche per Ballardini per continuare a cullare quel sogno salvezza e per tenersi stretta la panchina

La sfida tra Udinese e Cremonese è importante anche per Ballardini per continuare a cullare quel sogno salvezza e per tenersi stretta la panchina.

In ballo c’è il futuro e nonostante il contratto in scadenza nel 2024, per la conferma dell’allenatore sarà importante capire il piazzamento finale in Serie A. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG