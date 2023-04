La Juventus è alla ricerca del nuovo Ds per la prossima stagione e il nome di Giuntoli è quello più gradito dalla dirigenza

La Juventus è alla ricerca del nuovo Ds per la prossima stagione e il nome di Giuntoli è quello più gradito dalla dirigenza.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, «l’attuale direttore sportivo del Napoli gode al momento del miglior gradimento da parte della governance torinese. Dunque è il dirigente toscano quello su cui i radar bianconeri hanno indirizzato in maniera particolare l’attenzione ma, come si può intuire, la strada non si può considerare completamente in discesa e il motivo è molto semplice». Insomma per farla breve avendo due anni di contratto fino al 2024, serve anche il sì di De Laurentiis.

