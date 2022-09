Oggi alle 12:30 va in scena Cremonese-Sassuolo, il primo lunch-match del campionato di Serie A 2022/23.

La Cremonese non è riuscita ancora a muovere la classifica nonostante un buon impianto di gioco, il Sassuolo è dodicesimo con 5 punti conquistati in 4 gare. Alvini ritrova l’ex Chiriches e rilancia Zanimacchia titolare; Dionisi potrebbe riproporre Ceide in attacco, assente Berardi per infortunio. Ecco le probabili formazioni.

Andrea Pinamonti

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Aiwu, Chiriches, Vasquez; Ghiglione, Pickel, Ascacibar, Valeri; Zanimacchia; Okereke, Dessers. Allenatore: Alvini.

A disposizione: Sarr, Saro, Bianchetti, Lochoshvili, Sernicola, Buonaiuto, Castagnetti, Baez, Milanese, Escalante, Quagliata, Di Carmine, Ciofani, Afena-Gyan, Tsadjout.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Ceide, Pinamonti, Kyriakopoulos. Allenatore: Dionisi.

A disposizione: Pegolo, Russo, Marchizza, Ruan, Erlic, Henrique, Ayhan, Henrique, Harroui, Obiang, D’Andrea, Alvarez, Laurentiè.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG