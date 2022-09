L’allenatore della Cremonese Alvini pensa di lanciare il terzino Hendry contro l’Atalanta

Massimiliano Alvini, allenatore della Cremonese, pensa di mettere mano ai nuovi acquisti in vista della partita contro l’Atalanta. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, starebbe per scattare l’ora del giovane terzino destro Hendry.

Lo scozzese è pronto sul piano fisico, avendo già giocato con il Bruges, e si sarebbe ben inserito negli schemi di Alvini. Sulla fascia destra potrebbe quindi esserci nuova linfa per la Cremonese.

L’articolo Cremonese, scatta l’ora di Hendry: contro l’Atalanta può essere il suo momento proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG