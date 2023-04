Le parole di Sernicola dopo la vittoria della Cremonese: «È un gol importantissimo e spero che questa vittoria ne porti altre in seguito»

Leonardo Sernicola, difensore della Cremonese, ha parlato al termine del match di Serie A vinto contro la Sampdoria. Ecco le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di DAZN.

DICHIARAZIONI – «Venivamo da un periodo molto difficile per noi. Questo gol è qualcosa di assurdo, lo dedico alla famiglia e alla mia ragazza. È un gol importantissimo e spero che questa vittoria ne porti altre in seguito. La Sampdoria è una grandissima squadra, siamo contenti di averla superata. Lotteremo fino alla fine, vogliamo continuare così. Ringrazio i tifosi in casa e in trasferta, vengono in tanti e siamo fieri di loro».

L'articolo Cremonese, Sernicola: «Lotteremo fino alla fine» proviene da Calcio News 24.

