Emanuele Valeri ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la rete che è valsa il pareggio in casa dell’Atalanta

PAREGGIO – «Dopo le prime partite ora siamo riusciti a trovare il giusto equilibrio. Sono arrivati punti importanti con il Sassuolo e contro l’Atalanta che era prima e che riesce a battere spesso le grandi. Io non ho mai mollato, a caccia dell’occasione che arriva sempre. Per me è arrivata e l’ho sfruttata, spero di fare bene e sono felice del mio primo gol in Serie A. Ora testa alla prossima partita contro la Lazio. Puntiamo a salvarci, quello è il nostro obiettivo: vogliamo fare punti per il nostro percorso, con cattiveria e agonismo».

