L’ala argentina deve scegliere tra bianconeri e catalani ma continua rimandare la sua decisione finale.

La Juventus ha indicato Angel Di Maria come priorità e sta facendo tutto il possibile per accontentarlo nonostante la sua iniziale richiesta di un solo anno di contratto non trovasse molto d’accordo la Juve stessa.

Arrivabene Nedved

Arrivabene e Cherubini secondo il Corriere dello Sport hanno offerto all’ex Paris Saint Germain un annuale con opzione di rinnovo di un altro anno con ingaggio a 7 milioni. Sul Fideo c’è anche il Barcellona che però ha notevoli problemi economici che non gli permettono di formalizzare l’offerta; i bianconeri aspettano una risposta da Di Maria consci che più tempo passa e più è probabile che accetti altre destinazioni.

