Sono queste le parole dell’ex attaccante argentino Hernan Crespo che parla così di De Ketelaere e di Leao del Milan.

Ecco le parole dell’ex attaccante argentino rossonero, Hernan Crespo che a TuttoSport parla così di De Ketelaere e del Milan: “Lui era così anche in Belgio: non è che al Bruges fosse un giocatore estroso e grintoso. Ha le qualità per fare la differenza, ma deve avere pazienza sapendo che il Milan ha stima in lui e gli ha fatto un contratto di cinque anni, non di sei mesi. In Italia è dura, ma il Milan ha già dimostrato di saper aspettare i talenti in cui crede; l’importante è che creda di farcela pure lui“.

Conclude così l’argentino su Leao: “A campo aperto fa paura. Anche a Lecce, senza giocare chissà quale partita, è stato determinante. Non sarà un giocatore che incide per novanta minuti, ma ha quei cinque-sei spunti a partita devastanti. Chissà perché il Portogallo lo ha sfruttato così poco al Mondiale.”

