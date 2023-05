L’ex centravanti dell’Inter Hernan Crespo si è espresso così su quello che sarà il derby di Milano contro il Milan mercoledì

Intervenuto a BN Sports. l’ex attaccante dell‘Inter Crespo ha parlato così della semifinale di Champions League.

LE PAROLE – «Una semifinale di Champions League è di per sé un risultato importante per qualsiasi squadra. È una delle competizioni più competitive al mondo, ma Milan e Inter conoscono la Champions League come poche squadre. La loro storia parla per loro».

L’articolo Crespo su Milan-Inter: «La loro storia in Champions parla per loro» proviene da Inter News 24.

