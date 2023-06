Michele Criscitiello, noto giornalista, ha fatto il punto sul futuro di Milinkovic-Savic, obiettivo del calciomercato Milan

Intervenuto a Tutti Convocati, Michele Criscitiello ha parlato così del futuro di Milinkovic-Savic, obiettivo del calciomercato Milan:

Savic lo devi cedere perchè non rinnova e non lo puoi vendere a zero. Se vuoi guardare ai quattrini andava ceduto la scorsa estate e non questa.

