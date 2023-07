Criscitiello: «Napoli non favorito per lo scudetto, la Juve tornerà alla carica». Le parole del giornalista verso la prossima stagione

Il giornalista Michele Criscitiello a Si Cafè ha parlato della lotta scudetto della prossima stagione.

CRISCITIELLO – «Dire che il Napoli partirà favorito per lo Scudetto è un errore. Lo scorso campionato è stato stravinto e dominato, ma Garcia non è Spalletti. Il Napoli ha perso Spalletti, Giuntoli e un centrale come Kim. Questo può essere l’ultimo dei problemi: un calciatore si sostituisce, ma l’allenatore o il direttore è molto più difficile. Il Napoli è una squadra forte, fortissima, ma avere la presunzione di dire “parte in pole position” è sbagliato. L’Inter e la Juventus possono tornare alla carica con grande rabbia e le romane sono sempre un’incognita. La Lazio di quest’anno insegna».

