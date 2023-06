Michele Criscitiello ha detto la sua su Davide Frattesi, centrocampista conteso tra molti club italiani tra cui l’Inter

Ospite a Sportitalia, Michele Criscitiello si esprime su Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo e attualmente protagonista del mercato.

Su di lui ci sono al momento Inter e Juventus:

LE PAROLE– «Per Frattesi c’è stato un blitz sia dell’Inter che della Juventus, che ha provato a chiedere il giocatore, ma se l’Inter ha i soldi che servono a Carnevali per accontentare il calciatore che vuole restare in Serie A, Milano è perfetta per Frattesi».

L’articolo Criscitiello: «Riguardo Frattesi, l’Inter accontenta Carnevali» proviene da Inter News 24.

