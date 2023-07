Il giornalista Michele Criscitiello nel corso del programma SICAFE ha parlato del mercato della Juve svelando quello che farà il nuovo Football Director, Giuntoli, nel prossimo mese di agosto. Queste le sue dichiarazioni.

CRISCITIELLO – «Alla Juve Giuntoli è arrivato in ritardo e quindi potrebbe esplodere con diverse operazioni ad agosto. Credo che post-ferragosto, ci divertiremo molto ma perché arriviamo, come sempre, in ritardo».

The post Criscitiello spera in Giuntoli: «Ad agosto farà esplodere il mercato» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG