Il futuro di Stefano Pioli continua a tenere banco in casa Milan. Il filotto di 7 vittorie consecutive sembrava avesse messo definitivamente fine al tam-tam di voci in merito ad un cambio allenatore in quel di Via Aldo Rossi ma, ora più che mai, non è da escludere un ennesimo ribaltone. Tra i nomi circolati nelle ultime settimane, quello di Antonio Conte sembrava davvero essere prossimo vicinissimo al Milan. Michele Criscitiello, nel suo editoriale per SportItalia, ha svelato degli importanti retroscena in merito all’ex ct della Nazionale.

Il sogno di Conte, il no di Furlani

Antonio Conte è stato davvero a un passo dalla panchina del Milan. Le voci circolate in merito all’ex ct della Nazionale, a quanto pare, erano più che fondate. Michele Criscitiello ha infatti chiarito la situazione, affermando che “Conte aveva un sogno: il Milan. La squadra gli piaceva, Ibra anche, la tifoseria tantissimo e la città manco a dirlo”. Il matrimonio sembrava davvero prossimo ad essere consumato, con buona pace di tutti, ma Furlani ha espresso perplessità. Il giornalista chiarisce infatti che “Furlani, però, ha frenato il tutto”.

Conte, occasione persa

Antonio Conte è garanzia di successi, lo dice la sua storia e il suo curriculum. Affermare però che si tratti di un’occasione persa per il Milan è alquanto complicato, soprattutto da dimostrare. Criscitiello ha ribadito un concetto in merito all’ex ct della Nazionale: “Chi dice che Conte chiede calciatori affermati e costosi significa che non studia, non conosce la storia e non approfondisce”. Insomma, il nome di Antonio Conte non metterà mai d’accordo, tra chi lo sostiene e lo indica come portatore sano di successi e tra chi, al contrario, ne evidenzia i punti deboli.

