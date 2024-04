Il Milan, per rafforzare la difesa, guarda in Premier League. Nel mirino potrebbe essere Varane del Manchester United.

Il Milan per rafforzare il pacchetto arretrato non guarda solo in Italia, ma anche e soprattutto all’estero. La politica societaria, espresso pochi giorni fa da Giorgio Furlani, punta infatti a trovare nuovi Pulisic, nuovi Loftus-Cheek. Giocatori in pratica che sappiano coniugare garanzie tecniche, giovane età e prezzo in linea con una politica sostenibile dei costi. L’ultima idea per la difesa arriva direttamente da Sky Sport Uk e porta il nome di Varane, ex centrale di difesa del Real Madrid.

Varane, occasione Milan?

In Inghilterra, secondo quanto riferito da Sky Sport Uk, il Milan potrebbe essere interessato a un top player del Manchester United. La stagione dei Red Devils non è stata certamente una delle migliori, anzi. Motivo questo che potrebbe spingere la società a liberarsi di diversi giocatori per dare così il via a un nuovo ciclo, possibilmente di vittorie. In questa prospettiva è plausibile infatti che Sofyan Amrabat, Anthony Martial e Raphael Varane potrebbero essere prossimi al passo d’addio. Proprio su Varane il Milan potrebbe concentrare le proprie attenzioni, soprattutto perché il centrale francese ha il contratto in scadenza nel 2025.

Varane sarebbe il profilo giusto?

L’esperienza e qualità del giocatore suggeriscono che sarebbe un colpo di pregevole fattura. Il giocatore, ormai 30enne, potrebbe davvero essere quel tassello su cui poter ricostruire una tenuta difensiva vicina a quella dell’anno dello scudetto. Il francese dei Red Devils ha una quotazione di mercato, così come riportata da transfermarkt, di 25 milioni. Il problema principale potrebbe essere legato allo stipendio del difensore.

