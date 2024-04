I nerazzurri programmano con largo anticipo la prossima stagione: la rosa va rafforzata ma molto dipenderà dalle cessioni.

L’Inter viaggia verso la conquista dello Scudetto della seconda stella ma non vuole certamente fermarsi qui; la prossima stagione potrebbe avere un numero di partite da giocare senza precedenti e quindi va resa ancora più profonda la rosa.

Valentin Carboni

Il piano

Marotta e Ausilio si sono già portati avanti con gli acquisti a parametro zero di Taremi e Zielinski ma molto altro naturalmente andrà fatto per mantenere la squadra competitiva su tutti i fronti. Andranno via sicuramente Sensi, Klaassen e Sanchez a cui non verranno rinnovati i contratti in scadenza; per il resto, come riporta la Gazzetta dello Sport, l’intenzione della dirigenza è di trattenere tutti i big della rosa, resta da vedere se sarà possibile. Marotta e Ausilio potrebbero reperire i soldi da reinvestire in altri colpi dalle cessioni di Dumfries (che di fatto non è un titolare nel girone di ritorno), Oristanio, Sebastiano Esposito ed altri giovani. Capitolo a parte merita Valentin Carboni: l’attaccante ora al Monza ha già un valore importantissimo che ne rende praticamente impossibile la cessione con clausola di recompra. È chiaro quindi che quest’ultimo sarà ceduto solo di fronte a offerte monstre.

Il rischio

La rosea ricorda però che c’è un giocatore che può essere ceduto senza la volontà della dirigenza: Marcus Thuram ha nel contratto una clausola rescissoria del valore di 85 milioni di euro. Su di lui potrebbe esserci il PSG ma la cifra comunque è molto alta.

