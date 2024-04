Sia Inter che Milan ieri hanno pareggiato le proprie partite di campionato contro rispettivamente Cagliari e Sassuolo; la situazione resta quindi invariata. I nerazzurri si laureeranno campioni d’Italia lunedì 22 aprile solo nel caso in cui vincerebbero il derby contro i rossoneri; viceversa la certezza aritmetica della vittoria del campionato verrebbe rimandata.

I possibili festeggiamenti

L’Inter freme per chiudere il discorso il prima possibile ma il Milan, nonostante ora sia concentrato sull’Europa League, non vuole saperne di perdere il sesto derby consecutivo. La Gazzetta dello Sport ipotizza diversi scenari in caso di festa nerazzurra. Per motivi di ordine il bus scoperto dei calciatori non potrà sfilare per la città di Milano subito dopo il derby; ricordiamo che nel 2020 quando l’Inter vinse il diciannovesimo Scudetto il passaggio in pullman non ci fu causa Covid. La rosea ipotizza quindi che la festa col bus scoperto che partirebbe da San Siro per arrivare in Piazza Duomo ci sarebbe il giorno dopo, il 23 aprile. Se l’Inter vincesse il derby si pensa che comunque i tifosi si radunerebbero a festeggiare al Duomo: dovrebbero in questo caso essere chiuse al traffico le vie che portano alla piazza e proibita la vendita di alcolici.

Altri scenari

In caso di mancata vittoria lunedì prossimo, il discorso è solo rimandato: la settimana successiva c’è Inter-Torino e se la certezza aritmetica dello Scudetto arrivasse in quell’occasione, già al termine del match partirebbe la festa per le vie di Milano.

