Il giornalista Michele Criscitiello sostiene che le incomprensioni tra dirigenza nerazzurra e tecnico non siano ancora state risolte.

Michele Criscitiello su Sportitalia ammette di avere seri dubbi sul fatto che Inzaghi goda della fiducia di tutta la dirigenza dell’Inter. “A Milano stanno arrivando i soldi. Se non arrivano dalla proprietà dei club è giusto che i dirigenti bravi accettino quelli della Premier e dell’Arabia Saudita. Marotta, su queste operazioni, è bravissimo. Ausilio conosce il calcio. L’Inter è in buone mani anche se la proprietà spesso è stata troppo debole quando c’era da tirare fuori i muscoli. Il problema Inzaghi va risolto. Scusate se dico problema ma lo ritengo tale”.

Simone Inzaghi

“Tinti chiede aumento e prolungamento, l’Inter balbetta perché già una volta gli aveva fatto trovare il foglio di via. Il campo ha dato ragione a Simone e l’Inter non ha cambiato. Ma siamo sicuri che ci sia questa fiducia incondizionata Non credo. Intanto fanno bene all’Inter e al Milan a portare a casa più soldi possibile. C’è da essere bravi a trovare subito i sostituti. Quest’anno le due milanesi sono veloci, aprono e chiudono trattative con una certa celerità. Onana sta facendo perdere qualche giro, Brozovic è andato lungo di qualche giorno ma per il resto si corre. Basti pensare che al Milan, un anno fa al 30 giugno si parlava ancora del rinnovo di Maldini arrivato al fotofinish”.

