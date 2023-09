Crisi in casa Lazio? Il presidente Claudio Lotito non ha dubbi su chi debba risolvere questa situazione

Claudio Lotito detta la linea alla sua Lazio. Stando a quanto riferito da Il Messaggero, infatti, in merito ad un possibile crollo emotivo della squadra in questo inizio di stagione, il patron ha replicato fermamente su chi debba risolvere la situazione in casa biancoceleste.

«Dev’essere l’allenatore a risolverlo». I prossimi giorni saranno dunque decisivi per Sarri in questa direzione.

