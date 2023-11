Tutto sul momento della Salernitana di Filippo Inzaghi, coinvolta nella lotta salvezza in Serie A. Tutti i dettagli

E’ un momento sempre più difficile per la Salernitana di Filippo Inzaghi. La squadra granata è infatti l’unica a non aver centrato ancora una vittoria in Serie A, ritrovandosi così all’ultimo posto in classifica.

Oltre alle difficoltà di risultati, si aggiungano anche quelle dovute agli infortuni. Ochoa dovrà infatti rimanere fermo almeno un mese. In dubbio anche Fazio e Tchaouna per dei problemi muscolari, oltre all’assenza già certa di Cabral, Bronn e Botheim.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG