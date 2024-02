Cristante lancia la sfida al Milan: «Obiettivo in Europa League? Arrivare in finale e vincerla». Le dichiarazioni del centrocampista

Il centrocampista della Roma Cristante ha parlato nella conferenza stampa di vigilia del match contro il Feyenoord analizzando gli obiettivi della sua squadra in Europa League. Il giallorosso lancia quindi la sfida al Milan, altra pretendente alla competizione.

PAROLE – «Il nostro obiettivo è andare fino in fondo e abbiamo le possibilità per farlo. Ci troviamo bene con l’allenatore. Vogliamo tornare in finale e possibilmente vincerla».

