Florenzi e la confessione dallo SPOGLIATOIO Milan: cosa è successo dopo la sconfitta di Monza. Il racconto in conferenza stampa

Il terzino del Milan Florenzi ha parlato in conferenza stampa per presentare il match contro il Rennes tornando su quanto accaduto dopo la sconfitta contro il Monza.

VOLTARE PAGINA DOPO IL MONZA – «Noi cerchiamo di girare pagina dopo ogni partita, perché ogni partita è una storia a sé, nella vittoria, nella sconfitta. Sappiamo gli errori commessi, però siamo molto tranquilli e siamo determinati a giocare la partita di domani. Ha detto qualcosa alla squadra Dico la verità, no. Siamo determinati per domani, sappiamo cosa vogliamo e sappiamo ciò che dobbiamo fare dentro al campo. Stiamo bene, levata Monza veniamo da risultati ottimi. Siamo sulla buona strada per fare un buon percorso anche in Europa. La partita di domani è importante e non è finita».

LA CONFERENZA STAMPA DI FLORENZI ALLA VIGILIA DI RENNES MILAN

