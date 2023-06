Cristiano Ronaldo risponde alle critiche di Ceferin sul calcio saudita: «Ora anche i trasferimenti parlano da soli»

Nei giorni scorsi il numero uno della UEFA Ceferin aveva attaccato il calcio saudita, grande protagonista di questa finestra di mercato, dicendo che «Stanno sbagliando tutto, tutti quei soldi sarebbe meglio investirli nelle accademie, per far sviluppare gli allenatori e i loro stessi giovani. Gli arabi spendono tantissimo per acquistare giocatori che per gran parte hanno quasi terminato la loro carriera». A quelle parole ha risposto Cristiano Ronaldo in conferenza stampa prima dell’impegno della nazionale portoghese contro l’Islanda. Di seguito le sue parole.

«Il campionato saudita è bello, magari voi non guardate le partite e giudicate. Ma va bene così. Ora anche i trasferimenti parlano da soli. Da quando gioco in Arabia Saudita, sono anche in nazionale. Ho già giocato tre partite, quindi non incide assolutamente l’essere in quel campionato sulla chiamata col Portogallo. Sono contento di essere qui e, come sempre, spero di segnare più gol. Sono il detentore di alcuni record e il capocannoniere nella storia della nazionale portoghese. Ma dico una cosa in tutta onestà: non sto inseguendo i record, ma sono loro che inseguono me. Ecco perché sono molto felice. Per questo motivo la mia motivazione di continuare a giocare ai massimi livelli è alta».

