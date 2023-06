L’ex portiere dell’Inter Ivano Bordon ha detto la sua sul tipo di gioco dell’estremo difensore camerunese.

FcInter1908.it ha intervistato Ivano Bordon che si è espresso anche sul futuro di Samir Handanovic. “Più facile rifiutare 60 milioni per Onana o per Barella Non è facile dirlo, sono due giocatori molto importanti per l’Inter”.

Samir Handanovic

“Quello che in assoluto mi sembra più difficile è trovare un portiere che possa garantire da subito il tipo di gioco che fa Onana, al di là di ciò che fa tra i pali. Ma anche Barella è fortissimo, ormai tra i migliori in Europa nel suo ruolo. Handanovic? Solo lui può decidere il suo futuro, ovviamente con la società. Bisogna vedere se ha la voglia e la forza morale di vestire i panni del secondo che gioca poco e ha un certo peso nello spogliatoio. Magari ha voglia di giocare ancora…“

