Le accuse a Cristiano Ronaldo dopo il segno della croce in una esultanza in Arabia Saudita: ecco cosa è successo all’ex Juve

Si sgonfia la bufera su Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita dopo il suo gesto della croce in una esultanza. Il portoghese ex Juventus rischiava infatti la pesante accusa di proselitismo religioso.

Come riportato da La Repubblica però il CR7 non subirà nessuna conseguenza per quel gesto, ma gli verrà semplicemente consigliato di non ripeterlo.

