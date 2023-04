Crollo Fagioli, le pagelle: «Momento no e troppe pressioni, piange perché ci tiene». Errore fatale del centrocampista della Juventus

Inevitabilmente solo insufficienze per Nicolò Fagioli all’indomani di Sassuolo-Juve.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 4,5 – Non necessariamente il peggiore, perché la compagnia è ben assortita, ma l’errore sul gol del Sassuolo lo condanna. Momento no.

CORRIERE DELLO SPORT 5 – Non è nel periodo più brillante e neppure è fortunato, il pallone gli arriva addosso e non riesce a spingerlo fuori dall’area, servendo Defrel per il gol. Scoppia a piangere al rientro in panchina, avvertendo troppe pressioni.

TUTTOSPORT 4,5 – Le lacrime al rientro in panchina testimoniano quanto ci tenga e il grado di consapevolezza riguardo la prova di Reggio Emilia: l’unico assist che azzecca è quello in favore di Defrel per la rete del vantaggio neroverde.

The post Crollo Fagioli, le pagelle: «Momento no e troppe pressioni, piange perché ci tiene» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG