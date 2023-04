Il giornalista Giuseppe Cruciani ha parlato di Inzaghi e della sua panchina vacillante all’Inter ai microfoni di Tutti Convocati

Con queste parole Giuseppe Cruciani presenta il match di mercoledì tra Inter e Benfica, soffermandosi sull’operato di Inzaghi e sul futuro incerto del tecnico:

INTER- «L’Inter ha l’80% di possibilità di passare con il #Benfica. Sono un grande difensore di quello che Inzaghi ha fatto con l’Inter. Se l’Inter andasse in finale di Champions, non confermarlo sarebbe una follia. 11 sconfitte, ma non è che Simone sta sulla linea di porta e tira alto. Anzi, quei gol lui li segnava»

L’articolo Cruciani: «Sono un difensore di Inzaghi. Sarebbe una follia…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG