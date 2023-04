Mercoledì 19 aprile alle 21 va in scena il ritorno della gara di Champions tra Inter e Benfica: ecco dove vedere la partita in tv e live streaming

Dopo la sconfitta di campionato col Monza, l’Inter si prepara ad ospitare il Benfica mercoledì 19 aprile alle ore 21.

La gara d’andata ha visto trionfare i nerazzurri per 2-0, ma i giochi non sono conclusi e servirà tutta la concentrazione per portare a casa il risultato.

La gara non sarà visibile in chiaro e su Sky Sport, ma solo su Amazon Prime Video, che ha la diretta esclusiva della partita.

Servirà dunque l’abbonamento al servizio di streaming, visibile via tablet, pc, smartphone e Smart TV, per poter assistere al match. Il match potrà essere visto anche in diretta streaming su Mediaset Infinity.

L’articolo Inter-Benfica: dove vedere il match in tv e live streaming proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG