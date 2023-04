Il giornalista Marco Barzgahi ha detto la sua in vista della gara di ritorno di Champions League tra Inter e Benfica, con un focus su Inzaghi

In collegamento da Sky Sport 24, Marco Barzaghi commenta così l’aria che tira in casa dell‘Inter in vista del match di ritorno dei quarti di finale di Champions League col Benfica, in programma mercoledì alle 21:

INTER– «Contro il Benfica spazio all’Inter migliore che sta facendo bene in Champions League, a differenza del campionato dove sta zoppicando. I numeri rivelano la verità. Se si paragonano le statistiche dei nerazzurri fra campionato e Champions League si vede che i nerazzurri perdono meno partite e subiscono meno gol. Le coppe sono l’habitat di Inzaghi, che nell’era Suning è l’allenatore che è andato meglio in Champions League ria come media punti che gol subiti. È andato meglio nei risultati sia di Spalletti e di Conte».

