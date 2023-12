Arrivano notizie molto negative sull’esterno colombiano: i dirigenti nerazzurri saranno chiamati ad un altro miracolo.

Juan Cuadrado è tornato a disposizione di Inzaghi in pianta quasi stabile nelle ultime settimane e martedì contro la Real Socidead ha anche giocato la sua prima gara da titolare con la maglia dell’Inter.

La situazione

Il colombiano da settembre soffriva di un’infiammazione al tendine d’Achille e lo staff tecnico, considerato che è sotto contratto per un solo anno, aveva deciso di adottare la terapia conservativa. Quando sembrava che il problema fosse risolto, il dolore è tornato e da ieri sera si parla con forza di probabile operazione chirurgica. Se così fosse l’ex Juve starebbe fuori per almeno 3 mesi rendendo necessario un intervento sul mercato; peccato però che non ci sia un extra-budget.

Nahitan Nandez

Le alternative

La Gazzetta dello Sport sostiene che l’ipotesi più probabile sia anticipare l’arrivo di Tiago Djaló che è già stato bloccato per giugno a parametro zero. Servirebbe un esborso di massimo 5 milioni da versare al Lille; se l’affare si farà il portoghese verrebbe utilizzato in difesa e Darmian occuperebbe stabilmente il ruolo di esterno destro. L’ex Milan, 6 mesi nella Primavera prima di essere ceduto nell’affare Leao, però è una mezza incognita dato che a marzo scorso si è rotto il legamento crociato del ginocchio e da allora non ha ancora rimesso piede in campo. Altre alternative possono essere Tajon Buchanan del Club Brugge che però richiede l’anticipo di cash destinato alla prossima stagione (vedi operazione Gosens) o Nahitan Nandez del Cagliari.

L’articolo Cuadrado dovrebbe operarsi e l’Inter tornerebbe sul mercato: 3 le ipotesi più probabili proviene da Notizie Inter.

