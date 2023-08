Cuadrado Inter, debutto col Monza: inizia l’avventura nerazzurra dell’ex Juve, entrato al posto di Dumfries al 67′

Cuadrado ha fatto il suo debutto ufficiale con la maglia dell’Inter nella prima giornata di Serie A contro il Monza.

L’ex Juve è entrato al posto di Dumfries al 67′, posizionandosi sulla fascia destra nel 3-5-2 di Inzaghi, ruolo che ha ricoperto per anni proprio in bianconero. E’ iniziata ufficialmente l’avventura nerazzurra del colombiano, trasferitosi a Milano dopo essere rimasto svincolato per qualche giorno.

