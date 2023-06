Cuadrado lascia la Juve: due sostituti nella lista dei bianconeri ora! I nomi di chi prenderebbe il posto del colombiano

Juan Cuadrado lascia ufficialmente la Juve: i bianconeri, attraverso un comunicato, hanno reso noto l’addio a scadenza di contratto dell’esterno colombiano.

Come riferito da Sky Sport 24, oltre a Weah la Juventus farà un altro colpo a destra per sostituirlo. I nomi ora sono due: Timothy Castagne del Leicester e Nahitan Nandez del Cagliari, in scadenza nel 2024 e molto apprezzato da Allegri.

