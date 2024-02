Juan Cuadrado è a modo suo presente anche da infortunato per i nerazzurri, il talento colombiano si è comportato così dopo Inter-Salernitana

Presente anche da assente: si, ma in via telematica. Parliamo naturalmente di Juan Cuadrado, l’ex calciatore della Juve ora in forza all’Inter. Il colombiano sta scontando gli ultimi mesi lontano dai campi causa infortunio, ma nonostante questo cerca di palesare la sua vicinanza ai compagni.

Dopo il match Inter-Salernitana infatti, la stragrande maggioranza dei calciatori nerazzurri (come di consueto accade dopo una vittoria) ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram inerente alla partita. Bene, lo stesso Cuadrado si è impegnato a rilasciare messaggi d’affetto (e sempre diversi) per praticamente tutti i colleghi nei rispettivi commenti. Un piccolo quanto significativo gesto, cercare le pagine dei nerazzurri per credere.

L’articolo Cuadrado, presente anche con l’infortunio: il gesto post Inter-Salernitana proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG