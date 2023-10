L’esterno dell’Inter Cuadrado sta riprendendo il suo lavoro ad Appiano Gentile: obiettivo tornare più forti di prima

Ci sono delle novità importanti per quanto concerne l’esterno destro dell’Inter Juan Cuadrado: fresco di rientro dall’infortunio e con tanta voglia di continuare a fare la differenza per i colori nerazzurri.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Cuadrado si è allenato tranquillamente ad Appiano Gentile. Un lavoro a pieno regime per ritornare in forma, oltre che a prepararsi per la gara esterna contro il Torino.

