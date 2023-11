È terminato il calvario che ha dovuto affrontare Juan Cuadrado per l’infortunio al tendine: entra in campo in Juve Inter

Dopo tante settimane d’assenza dovute alla tendinite che lo ha tormentato e lo ha tenuto lontano dal campo, Juan Cuadrado è tornato a giocare. Il suo ritorno in campo è avvenuto in una partita dal sapore speciale per lui.

Il colombiano è entrato al posto di Dumfries al 70′ di Juve Inter. L’esterno era il grande ex annunciato della sfida.

L’articolo Cuadrado torna in campo dall’infortunio: l’ingresso in Juve Inter proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG