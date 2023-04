Cucchi: «La Juve deve difendere la vittoria. La qualificazione…». Il giornalista così sulle italiane in Europa

Il giornalista Riccardo Cucchi dalla sua pagina Facebook ha commentato la partita della Juve e delle altre italiane impegnate in Europa nelle serate di mercoledì e giovedì.

LE PAROLE – «La gara tra Napoli e Milan è stata molto bella. Il Napoli ha giocato una partita tutta offensiva. È mancato il gol che invece il Milan ha trovato giocando con intelligenza tattica e con un Maignan insuperabile. Certo non avremo mai la controprova di cosa sarebbe avvenuto con Osimhen in campo. Ma la qualificazione è tutta da giocare. Lo è anche per la Roma e per la Juventus in Europa League. Una sconfitta per i giallorossi recuperabile, una vittoria per i bianconeri che va difesa nel ritorno. Occhio alla Fiorentina in Conference. Travolgente e spettacolare».

