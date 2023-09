Riccardo Cucchi, famoso giornalista, ha analizzato il pareggio dell’Italia di Spalletti contro la Macedonia del Nord

Attraverso il proprio profilo Facebook, Italo Cucchi ha commentato così il pareggio dell’Italia di Spalletti sul campo della Macedonia del Nord:

«Non basta il gol del capitano Immobile. Il pareggio contro la Macedonia del Nord complica la classifica degli azzurri. Spalletti si trova davanti gli stessi problemi che aveva Mancini. Non era pensabile che in cinque giorni tutto potesse cambiare. La squadra ha mostrato limiti conosciuti ma anche qualche novità. Per esempio una maggiore capacità a verticalizzare oltre che a puntare sul possesso palla. Pagate a caro prezzo alcune ingenuità, soprattutto difensive. Martedì contro l’Ucraina sarà indispensabile una vittoria».

