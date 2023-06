Antonello Cuccureddu esalta i giovani in forza alla Juve: l’ex centrocampista bianconero ne ha parlato così

Antonello Cuccureddu, a Juventusnews24, ha così parlato dei giovani bianconeri.

NOTA POSITIVA DELLA JUVE – «Mi fa piacere che questi giovani abbiano fatto bene. Ora bisogna dargli continuità, perché se a 20 anni non giochi poi diventa dura… Per me se uno è bravo deve giocare a qualsiasi età. Nel settore giovanile bisogna crederci e la Juve lo ha dimostrato con i ragazzi che è riuscita a mettere dentro. E che hanno dato il loro contributo».

