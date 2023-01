Ecco il comunicato della Curva Nord dell’Inter, i tifosi salutano i campioni ma parlano anche della questione Skriniar.

Questa la nota ufficiale della Curva Nord dei tifosi dell’Inter, ecco cosa dice su Skriniar: “Oggi è il giorno del ritorno dei Campioni che, Skriniar compreso, ci hanno donato una soddisfazione che vale una stagione. La Nord ci tiene a comunicare che si dedicherà unicamente ai festeggiamenti, prima e durante la partita. Ci preme sottolineare questo a fronte delle tante segnalazioni ed inviti ricevuti per prendere una posizione netta contro il nostro giocatore.“

Conclude così: “Tutte le valutazioni sulla sua condotta morale sono rimandate al momento in cui sarà definita la scelta per il suo futuro che insindacabilmente ne definirà lo spessore umano e la sua personale scala di valori. Per queste ragioni invitiamo tutti il popolo interista a trattarlo ancora una volta con il rispetto che il professionista che si è dimostrato essere si è meritato fino ad oggi.“

