L’Arsenal ha ufficializzato l’arrivo di Jakub Kiwior, difensore polacco proveniente dallo Spezia. Tutti i dettagli

Di seguito il comunicato dello Spezia sulla cessione di Jakub Kiwior all’Arsenal.

COMUNICATO – «Spezia Calcio rende noto di aver ceduto a titolo definitivo all’Arsenal Football Club, le prestazioni sportive del difensore Jakub Kiwior. Il Club ringrazia il forte nazionale polacco, protagonista in maglia bianca per 43 volte e cresciuto esponenzialmente nel suo percorso in riva al Golfo dei Poeti dopo il suo arrivo dall’MSK Zilina, tanto da conquistare un posto nella formazione titolare della Polonia nei recenti Campionati del Mondo disputati in Qatar. Professionista serio e ambizioso, tra i grandi artefici dell’importante salvezza ottenuta nello scorso campionato, a Jakub vanno i migliori auguri per il prosieguo della propria luminosa carriera. Good luck Jakub!».

