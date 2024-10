La posizione di Moncada non appare più salda come un tempo. Il suo futuro è in bilico, le ragioni appaiono evidenti. In un mondo del calcio sempre più esigente e scrutinato, la figura di Geoffrey Moncada, attuale Direttore Tecnico del Milan, diventa oggetto di intensi dibattiti e riflessioni. Promosso a questa carica dall’entità RedBird, la sua gestione, tra esultanza per la fiducia ricevuta e critiche per le scelte di mercato, naviga in acque turbolente. Strappato al Monaco, Moncada è passato in breve tempo da capo scout a pilastro dell’organigramma milanista, un passaggio rapidissimo che ora lo vedrebbe al centro di accuse relative a trasferimenti ritenuti poco incisivi, se non fallimentari. Ma qual è realmente il bilancio della sua attività fino a questo momento? La gestione Moncada sotto la lente Restando sotto la gestione di Geoffrey Moncada, il Milan ha visto un notevole investimento in nuovi acquisti che non sembrano aver […]

